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08:33, 11 октября 2024Мир

В ЕС посоветовали Китаю «изменить поведение»

Мишель: Китай должен изменить поведение для разрешения торговых споров с ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Китай должен «изменить свое поведение» для разрешения торговых споров с Европейским союзом (ЕС). С такой рекомендацией выступил глава Европейского совета Шарль Мишель, его слова приводит France24.

«Мы рассчитываем, что Китай изменит свое поведение и поймет, что нам надо обновить экономические отношения в сторону большей честности, честной конкуренции, обеспечения единых условий», — отметил он.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Евросоюзу нужно пересмотреть планы по введению пошлин на китайские электромобили. По мнению политика, объединению не нужна торговая война с Пекином, поэтому позицию по 36-процентным тарифам на поставляемую им технику необходимо изменить.

Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем из-за поставок дешевых электромобилей. Брюссель решил повысить тарифы на машины, утверждая, что компании из КНР несправедливо пользуются государственными субсидиями и наводняют Европу избыточным производством.

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      Маргарита Пименова
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