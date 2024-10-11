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16:06, 11 октября 2024Культура

В Германии зрителям кровавой секс-оперы вызвали скорую помощь

В Германии 18 зрителям оперы с кровавой оргией пришлось вызывать скорую помощь

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Нескольким зрителям Штутгартской государственной оперы пришлось вызывать скорую помощь из-за слишком откровенной постановки. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что в рамках представления австрийского хореографа Флорентины Хольцингер зрителям продемонстрировали несимуляцию половых актов, пирсинг частей человеческого тела, а также литры настоящей крови. При этом обратившиеся за помощью медиков гости шоу жаловались на тошноту, рвоту и головную боль.

В первый день показа медпомощь понадобилась восьми зрителям, во второй — уже десяти. «Да, в субботу у нас было восемь пациентов, еще десять в воскресенье, им понадобилась помощь врачей после оперы», — заявил представитель площадки.

На недовольство пришедших на оперу организаторы ответили предложением «внимательнее читать описание, чтобы быть готовыми к представлению».

Ранее стало известно, что Большой театр начал продавать билеты по паспорту.

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      Андрей Шеньшаков
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