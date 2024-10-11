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14:17, 11 октября 2024Бывший СССР

В Киеве объяснили уверенность в «плане победы» Зеленского математикой

Подоляк: «план победы» Зеленского имеет математическое обоснование

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского имеет математическое обоснование. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью Die Welt.

«"План победы" является конкретным средством достижения этой цели (заставить Россию вступить в переговоры — прим. «Ленты.ру»), четко сформулированным, математически обоснованным и с ясным указанием того, что можно сделать. Это не теория, а практика, основанная на анализе того, что мы делаем в Курской области или что мы делаем с дальними ударами», — сказал он.

По словам Подоляка, украинские власти пока не могут говорить о деталях плана Зеленского, однако он утверждает, что в нем есть логика и представители республики объясняют союзникам, как его понимать. Он также подчеркнул, что Киев не видит смысла садиться за стол переговоров и идти на компромиссы с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский представил свой «план победы» премьер-министру Италии Джорджи Мелони и обсудил с ней все его аспекты. Он также поблагодарил итальянского политика за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая пройдет на территории страны.

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      Александр Курбатов
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