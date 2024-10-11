Зеленский представил свой «план победы» премьеру Италии

Зеленский обсудил свой «план победы» с премьером Италии Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» премьер-министру Италии Джорджи Мелони и обсудил с ней все его аспекты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Представил план победы председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони. Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты плана», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что главной задачей «плана победы» является усиление позиций и создание более тесных связей с партнерами Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Мелони за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии. Он также отметил, что надеется на участие итальянского бизнеса в проектах по восстановлению республики.

Как ранее заявляла Мелони, конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме 10-11 июля 2025 года. Она добавила, что Запад продолжит реагировать на военные усилия России «твердо, прямо или косвенно».