В Молдавии блок «Победа» подаст в суд из-за ареста своих активистов

В Молдавии блок «Победа» оспорит арест активистов

В Молдавии оппозиционный блок «Победа» оспорит арест трех своих активистов. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Марина Таубер, пишет РИА Новости.

Активистов «Победы» задержали 10 октября в ходе обысков по всей стране у представителей блока. Им вменяется незаконное финансирование политических сил, подкуп избирателей и отмывание денег.

По словам депутата Таубер, трое задержанных были из Дрокиевского района республики. Они задержаны на 72 часа. Об их дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Ирина Влах заявила о давлении на свою предвыборную кампанию. По ее словам, Майя Санду причастна к аресту тиража ее предвыборной газеты.