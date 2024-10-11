Ветер выдул воду из российских рек

Ветер выдул воду из рек Северная Двина, Кузнечиха и Соломбалка в Архангельске

Ветер частично выдул воду из рек Северная Двина, Кузнечиха и Соломбалка в Архангельске. Об этом сообщает портал 29.RU.

По сообщению издания, перечисленные реки неожиданно заметно обмелели. Гидролог Наталья Белихина рассказала порталу, что это явление и раньше встречалось в природе, но сгон воды 2024 года превысил все показатели вплоть до 1881 года.

«Ветер буквально перемещает потоки воды в море (...) Уровень воды в Северной Двине сегодня перекрыл абсолютный минимум, который когда-либо наблюдался», — рассказала Белихина.

Специалист добавила, что уровень воды в реках вернется в норму после выходных, когда ветер стихнет.

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