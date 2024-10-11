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08:30, 11 октября 2024Забота о себе

Врач оценила безопасность покрывшихся плесенью продуктов

Терапевт Паршина: употребление покрывшихся плесенью продуктов грозит отравлением

Фото: ikindi / Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина назвала ошибочным утверждение, что покрывшиеся плесенью продукты пригодны к употреблению, если убрать пораженный спорами участок. Безопасность такой еды она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что плесень представляет собой прорастание спор грибов на поверхности продуктов. Эти споры, по ее словам, вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, способные вызывать аллергические реакции и респираторные заболевания. Кроме того, вместе с плесенью на еде размножаются и болезнетворные бактерии, в том числе сальмонелла, поэтому употребление в пищу покрывшихся ей продуктов грозит отравлением, предупредила терапевт.

Просто удалить видимый глазу участок плесени, например, из хлеба, сметаны, варенья или солений, недостаточно, поскольку она прорастает вглубь. Во избежание негативных последствий для организма такие продукты стоит полностью утилизировать

Алена Паршина врач-терапевт

При этом исключением из этого правила врач назвала продукты с плотной структурой, препятствующей проникновению спор внутрь. К ним она отнесла твердые сорта сыра, сушеные продукты и сырые овощи, такие как морковь, свекла, картофель. Если плесень появилась на подобных продуктах, их можно не выбрасывать — достаточно срезать минимум 2,5 сантиметра вокруг заплесневелой области. Нож при этом следует держать подальше от зоны плесени, чтобы избежать загрязнения других частей продукта, добавила терапевт.

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Собеседница «Ленты.ру» также указала, что, помимо вредных для здоровья плесневых грибов, существует и «безопасная», так называемая благородная плесень, которую используют для производства некоторых сортов сыра, например, рокфора или горгонзолы. «Стоит отметить, что из-за неправильного хранения эти сыры тоже могут покрыться вредной для здоровья плесенью, поэтому если продукт имеет признаки порчи или истекший срок годности, от его употребления стоит отказаться», — резюмировала Паршина.

Ранее жители Керчи массово отравились едой, заказанной в службе доставки. По результатам первых лабораторных исследований выяснилось, что пострадавшие заразились сальмонеллезом.

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      Наталья Обрядина
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