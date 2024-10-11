Занявшаяся сексом впервые в 12 лет женщина рассказала о последствиях своего поступка

41-летняя мать-одиночка Лора Хайнд-Уайт, лишившаяся девственности в 12 лет, рассказала, как это повлияло на ее жизнь. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам женщины, менструации начались у нее уже в 11 лет, однако в то время она почти ничего не знала об интимной жизни. Она читала подростковые журналы, которые публиковали подборки лучших поз для секса, и смотрела MTV, где сексуальная открытость преподносилась как нечто необходимое. Кроме того, ее ровесницы много обсуждали эту тему, и Хайнд-Уайт казалось, что только она одна еще не занималась сексом.

Тогда женщине нравилось дружить с мальчиками старше нее. Одного из них — 16-летнего юношу — она считала лучшим другом. С ним она и переспала. «Я была так молода и наивна, что когда он закончил, встала, сделала небольшой реверанс и сказала "спасибо"», — описала свой первый раз Хайнд-Уайт. В тот момент она еще не осознавала всех последствий своего поступка.

Родители женщины узнали о ее личной жизни, но предпочли проигнорировать, чтобы не рушить репутацию приличной семьи. По словам Хайнд-Уайт, из-за этого она и стала настоящей бунтаркой. В 14 лет она тайком от родителей сделала татуировку. В 15 лет на две недели уехала жить к 20-летнему мужчине, перестала посещать школу, и ее отчислили. В 18 лет вышла замуж за 35-летнего мужчину и родила от него двух детей.

В 30 лет Хайнд-Уайт настигла депрессия, и она подала на развод. «Я поняла, что секс — это способ понравиться мужчинам, что, в свою очередь, привлекает неподходящих партнеров», — объяснила женщина. Лишь с нынешним супругом она научилась получать от секса удовольствие. Женщина отметила, что решила открыто говорить об интимных вещах со своими дочерьми, чтобы они не повторили ее ошибок.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании в детстве стала жертвой педофила в одном из ашрамов духовного лидера, известного как Ошо. Незнакомый мужчина из секс-культа угощал ее шоколадом и за сладости заставлял бегать за ним, изображая собаку.