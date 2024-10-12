Байден поручил Пентагону организовать Трампу президентскую охрану

Байден поручил Пентагону охранять Дональда Трампа, как действующего президента

Президент США Джо Байден отдал распоряжение Пентагону содействовать обеспечению безопасности своего предшественника Дональда Трампа в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства. Об этом сообщает ТАСС.

Так американский глава ответил на вопрос журналистов, выполнит ли Пентагон запрос избирательного штаба республиканца Трампа о предоставлении военных самолета и автомобилей — Байден пошутил, что запрошенная окружением политиком военная техника будет передана, «если только это не истребители F-15».

Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров задал президенту вопрос, не планирует ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».