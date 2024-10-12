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11:22, 12 октября 2024Россия

Большинство эвакуированных из-за пожара на нефтебазе жителей Феодосии вернулось домой

В Феодосии большинство эвакуированных из-за ЧС на нефтебазе вернулись домой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Феодосии большинство эвакуированных из-за возгорания на нефтебазе жителей вернулось домой. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек — жители микрорайона Северный и улицы Геологической», — написал Ткаченко.

Глава города уточнил, что в Феодосии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия пожара. Также в городе сохраняются ограничения по проезду транспорта на дорогах по периметру нефтяного терминала.

Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел утром 7 октября. По состоянию на утро 8 октября из районов Черноморской набережной и Ближних Камышей были эвакуированы более тысячи человек.

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      Екатерина Грищенко
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