В Минобороны назвали потери ВСУ от действий группировки «Днепр»

Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила до 70 солдат ВСУ и склад боеприпасов

Российские военные из группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили до 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад боеприпасов, а также различную военную технику и оборудование. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Потери ВСУ [за сутки] составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 85-мм дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» российские военные уничтожили 640 военных ВСУ и шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Помимо них, украинская армия также потеряла боевую машину пехоты и восемь автомобилей.