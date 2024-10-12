Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 12 октября 2024Россия

В Минобороны назвали потери ВСУ от действий группировки «Днепр»

Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила до 70 солдат ВСУ и склад боеприпасов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные из группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили до 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад боеприпасов, а также различную военную технику и оборудование. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Потери ВСУ [за сутки] составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 85-мм дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в зоне ответственности группировки войск «Юг» российские военные уничтожили 640 военных ВСУ и шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. Помимо них, украинская армия также потеряла боевую машину пехоты и восемь автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Япония напомнила США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Обычно Токио не говорит о причастности Вашингтона

      Российские ПВО за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ

      Украинский военнопленный рассказал о наборе в ВСУ «всех подряд»

      В Минобороны назвали потери ВСУ от действий группировки «Днепр»

      В Минздраве Астрахани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

      В Минобороны заявили об уничтожении шведской артиллерийской установки ВСУ

      Российские военные поразили снабжавшие украинский ВПК энергетические объекты

      В Крыму предупредили ЕС о крахе в случае принятия Украины

      iPhone 15 Pro сам рассказал программисту о желании его девушки расстаться с ним

      Гендиректор Wildberries обвинила бывшего мужа в многомиллиардной краже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше