Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя

Минздрав планирует увеличение возрастного порога продажи алкоголя до 21 года

Минздрав России прорабатывает возможное увеличение возрастного порога продаже алкоголя. Об этом говорится в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву, передает РИА Новости.

Ранее парламентарий обратился в министерство с предложением поднять возрастной порог продажи алкогольной продукции до 21 года. Уточняется, что в настоящее время завершаются регламентные процедуры по его утверждению.

Ранее Султан Хамзаев выступил с предложением наказывать родителей употребляющих алкоголь детей. «Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности», — подчеркнул он.