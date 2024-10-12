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03:28, 12 октября 2024Россия

Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя

Минздрав планирует увеличение возрастного порога продажи алкоголя до 21 года

Фото: Freepik

Минздрав России прорабатывает возможное увеличение возрастного порога продаже алкоголя. Об этом говорится в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву, передает РИА Новости.

Ранее парламентарий обратился в министерство с предложением поднять возрастной порог продажи алкогольной продукции до 21 года. Уточняется, что в настоящее время завершаются регламентные процедуры по его утверждению.

Ранее Султан Хамзаев выступил с предложением наказывать родителей употребляющих алкоголь детей. «Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности», — подчеркнул он.

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      Юлия Мискевич
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