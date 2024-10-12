Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:48, 12 октября 2024Россия

Минздрав создал проект Программы бесплатной медпомощи

Минздрав создал проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минздрав России создал проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем предусмотрено увеличение расхоов на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи — в том числе в рамках профилактических осмотров, реабилитации и лечения в стационарах.

Как рассказали в министерстве, впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 миллионов человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему оказания экстренной медицинской помощи в стране. Требование президента предусматривает в том числе принятие мер, направленных на развитие санитарной авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии расстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э». Погибли полицейский и двое гражданских

      В США арестовали напавшую на пограничника россиянку

      Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя

      Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

      Пленные украинцы захотели получить гражданство России

      Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

      В Германии заявили о необходимости оказать давление на Украину из-за конфликта

      Алаудинов рассказал о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Минздрав создал проект Программы бесплатной медпомощи

      Иран призвал Россию быть активнее в борьбе с «преступлениями Израиля»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше