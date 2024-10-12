Минздрав создал проект Программы бесплатной медпомощи

Минздрав создал проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Минздрав России создал проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем предусмотрено увеличение расхоов на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи — в том числе в рамках профилактических осмотров, реабилитации и лечения в стационарах.

Как рассказали в министерстве, впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 миллионов человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему оказания экстренной медицинской помощи в стране. Требование президента предусматривает в том числе принятие мер, направленных на развитие санитарной авиации.