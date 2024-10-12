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20:40, 12 октября 2024Бывший СССР

Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой из-за нарушений прав мигрантов в России

Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой из-за нарушений прав мигрантов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за нарушений прав мигрантов в стране. Соответствующее обращение опубликовано на сайте уполномоченного.

Бобозода призвал Москалькову взять под свой контроль случаи грубого обращения с трудовыми мигрантами в России. По его словам, граждан Таджикистана также часто задерживают на границе, и они находятся в ненадлежащих условиях.

Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в республике обеспокоены ситуацией с мигрантами в России. Беспокойство вызывает частое проведение мероприятий, связанных с упорядочением миграции, уточнил он.

Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время визита в Душанбе обсудила с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы трудовой миграции. Она добавила, что внешним силам не удастся вбить клин между Россией и Таджикистаном.

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      Варвара Кошечкина
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