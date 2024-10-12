Полиция задержала удовлетворявшего себя в общественном месте мужчину

Суд Москвы арестовал удовлетворявшего себя в общественном месте мужчину

Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина не реагировал на замечания прохожих. Обвиняемый пришел в суд и не стал отрицать свою вину. При этом проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.

Суд назначил мужчине 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве. Отмечается, что наказание «послужит действенной мерой для предупреждения совершения привлекаемым лицом административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

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