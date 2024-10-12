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08:42, 12 октября 2024Силовые структуры

Полиция задержала удовлетворявшего себя в общественном месте мужчину

Суд Москвы арестовал удовлетворявшего себя в общественном месте мужчину

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который удовлетворял себя и матерился в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина не реагировал на замечания прохожих. Обвиняемый пришел в суд и не стал отрицать свою вину. При этом проходить освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.

Суд назначил мужчине 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве. Отмечается, что наказание «послужит действенной мерой для предупреждения совершения привлекаемым лицом административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

Ранее сообщалось, что лжеремонтник нажил больше миллиона рублей на жителях Набережных Челнов. Предприимчивый горожанин обманул больше двух десятков человек. На каждой из жертв ему удавалось заработать от 20 тысяч по 280 тысяч рублей.

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      Марина Совина
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