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08:17, 12 октября 2024Россия

Появление понтонных мостов в Курской области объяснили

МО: бойцы «Севера» делают понтонные мосты для переправы жителей Курской области

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Global Look Press

Военные инженеры российской группировки войск «Север» занялись возведением понтонных мостов в Курской области. Их появление объясняют необходимостью переправить мирных жителей в безопасное место, заявил понтонер с позывным Белый на видео, переданное ТАСС пресс-службой Минобороны России.

«Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», — рассказал Белый.

Кроме того, по словам военнослужащего, мосты делают и для обеспечения российских войск всем необходимым. По ним провозят боеприпасы, технику, иную военную помощь, что обеспечивает отсутствие продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории.

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      Александра Синицына
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