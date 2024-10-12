Появление понтонных мостов в Курской области объяснили

МО: бойцы «Севера» делают понтонные мосты для переправы жителей Курской области

Военные инженеры российской группировки войск «Север» занялись возведением понтонных мостов в Курской области. Их появление объясняют необходимостью переправить мирных жителей в безопасное место, заявил понтонер с позывным Белый на видео, переданное ТАСС пресс-службой Минобороны России.

«Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», — рассказал Белый.

Кроме того, по словам военнослужащего, мосты делают и для обеспечения российских войск всем необходимым. По ним провозят боеприпасы, технику, иную военную помощь, что обеспечивает отсутствие продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории.