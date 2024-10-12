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14:13, 12 октября 2024Наука и техника

Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю 14 октября

NASA: российский космонавт Гребенкин вернется на Землю на Crew Dragon 14 октября

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

14 октября российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети X, сообщает «Газета.RU».

Отстыковка корабля от МКС пройдет в 7:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по московскому) 13 октября. Приводнение произойдет в районе полуострова Флорида в понедельник, 14 октября, в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по московскому).

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Ранее NASA переносило отстыковку корабля с российским космонавтом. Расстыковку отложили с 7 на 8 октября из-за непогоды в районах приводнения возле побережья штата Флорида.

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      Вера Владзиевская
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