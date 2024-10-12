Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю 14 октября

NASA: российский космонавт Гребенкин вернется на Землю на Crew Dragon 14 октября

14 октября российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю на корабле Crew Dragon. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в социальной сети X, сообщает «Газета.RU».

Отстыковка корабля от МКС пройдет в 7:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по московскому) 13 октября. Приводнение произойдет в районе полуострова Флорида в понедельник, 14 октября, в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по московскому).

Ранее NASA переносило отстыковку корабля с российским космонавтом. Расстыковку отложили с 7 на 8 октября из-за непогоды в районах приводнения возле побережья штата Флорида.

