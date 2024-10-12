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21:19, 12 октября 2024Мир

ЦАХАЛ расширила границы на севере Израиля

ЦАХАЛ объявила пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что еще пять районов на севере Израиля будут считаться закртытой военной зоной.

«В соответствии с оценкой ситуации было принято решение <...> объявить районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем закрытой военной зоной», — говорится в сообщении.

Как пояснили в израильской армии, теперь вход в эту зону строго запрещен.

8 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала Хашема Сафи ад-Дина, преемника лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, и «преемника его преемника».

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      Марина Совина
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