ЦАХАЛ расширила границы на севере Израиля

ЦАХАЛ объявила пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что еще пять районов на севере Израиля будут считаться закртытой военной зоной.

«В соответствии с оценкой ситуации было принято решение <...> объявить районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем закрытой военной зоной», — говорится в сообщении.

Как пояснили в израильской армии, теперь вход в эту зону строго запрещен.

8 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала Хашема Сафи ад-Дина, преемника лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, и «преемника его преемника».