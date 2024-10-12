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21:38, 12 октября 2024Мир

В ФРГ запретили военным участвовать в мероприятиях с россиянами

Bild: военным ФРГ запретили участвовать в мероприятиях с россиянами и беларусами

Фото: Pixabay

Минобороны ФРГ с лета запретило своим военным участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если в них будут коллеги из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Bild.

Как уточнило издание, CISM не исключал из своих рядов Россию и представители страны могут принимать участие в его состязаниях. Такое решение было принято после фотографий, на которых якобы запечатлены вместе военные из России и Германии.

Комментируя ситуацию, представитель военного ведомства ФРГ заявил газете, что якобы после того как стало известно о фотографиях, министерство сразу же отреагировало и обсудило инцидент с ответственными руководителями.

«С участвовавшими в соревновании CISM военными бундесвера была проведена разъяснительная работа. Было ясно дано понять, что такие фото неприемлемы», — заявили в ведомстве.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина об изменении ядерной доктрины России. Писториус счел, что это не нужно комментировать. Он добавил, что решение Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии.

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      Марина Совина
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