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15:55, 12 октября 2024Из жизни

В Испании нашли останки Христофора Колумба

DM: анализ ДНК подтвердил обнаружение останков Христофора Колумба в Севилье

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Анализ ДНК подтвердил обнаружение останков Христофора Колумба в Севилье после 20 лет исследования человеческих костей, найденных в Севильском соборе. Об этом сообщает The Daily Mail (DM).

Отмечается, что тело Колумба несколько раз перемещали, и некоторые эксперты утверждали, что он был похоронен в Доминиканской Республике, что вызвало охоту за останками мореплавателя. Однако результаты исследования найденных в Испании останков с «абсолютной уверенностью» подтверждают, что они принадлежали мореплавателю.

Команда исследователей последние 20 лет сравнивала ДНК человеческих костей из Севильского собора с ДНК родственников и потомков Колумба, в частности останков его сына Эрнандо и брата Диего.

«Сегодня это с помощью новых технологий появилась возможность проверить, так что теория о том, что останки из Севильи принадлежат Христофору Колумбу, окончательно подтверждена», — заявил возглавлявший исследование судмедэксперт Мигель Лоренте.

Ранее на склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. Находку совершила съемочная группа National Geographic, работавшая над документальным фильмом об Эвересте. Их путь лежал через ледник Ронгбук — первым его исследовал спутник Ирвина, английский альпинист Джордж Мэллори. Пропавшая экспедиция 1924 года тоже поднималась по этому маршруту.

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      Семен Александров
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