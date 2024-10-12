В Испании нашли останки Христофора Колумба

DM: анализ ДНК подтвердил обнаружение останков Христофора Колумба в Севилье

Анализ ДНК подтвердил обнаружение останков Христофора Колумба в Севилье после 20 лет исследования человеческих костей, найденных в Севильском соборе. Об этом сообщает The Daily Mail (DM).

Отмечается, что тело Колумба несколько раз перемещали, и некоторые эксперты утверждали, что он был похоронен в Доминиканской Республике, что вызвало охоту за останками мореплавателя. Однако результаты исследования найденных в Испании останков с «абсолютной уверенностью» подтверждают, что они принадлежали мореплавателю.

Команда исследователей последние 20 лет сравнивала ДНК человеческих костей из Севильского собора с ДНК родственников и потомков Колумба, в частности останков его сына Эрнандо и брата Диего.

«Сегодня это с помощью новых технологий появилась возможность проверить, так что теория о том, что останки из Севильи принадлежат Христофору Колумбу, окончательно подтверждена», — заявил возглавлявший исследование судмедэксперт Мигель Лоренте.

Ранее на склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. Находку совершила съемочная группа National Geographic, работавшая над документальным фильмом об Эвересте. Их путь лежал через ледник Ронгбук — первым его исследовал спутник Ирвина, английский альпинист Джордж Мэллори. Пропавшая экспедиция 1924 года тоже поднималась по этому маршруту.