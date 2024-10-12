Экс-депутат Дубинский: Зеленский хочет добиться, чтобы Трамп не закончил войну

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться того, чтобы планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу завершения украинского конфликта не осуществились. Такой замысел лидера республики против американского политика раскрыл в Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. И цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения», — подчеркнул Дубинский. По его словам, Зеленский стремиться создать определенную ситуацию на фронте и спровоцировать такие решения со стороны союзников, чтобы конфликт продолжался.

По мнению экс-депутата, первый пункт «плана победы» Зеленского — вступление Украины в НАТО — также указывает на стремление его создателя еще сильнее обострить конфликт с РФ. Второй пункт — разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием — сделает конфронтацию и вовсе неуправляемой.

Ранее немецкое издание Neue Zurcher Zeitung предупредило, что Зеленский рискует стать излюбленным объектом ненависти Дональда Трампа. Дело в том, что кандидат в президенты США подчеркивает стремление некоторых стран, в частности, Украины, к эксплуатации США без предоставления взамен достаточной компенсации.