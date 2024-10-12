В России высказались о готовности Украины к территориальным уступкам

Сенатор Джабаров: Киев думает о территориальных уступках из-за неудач на фронте

Власти Украины задумались о территориальных уступках из-за неудач на фронте, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о готовности Киева к компромиссам.

«Это связано с тем, что [Вооруженные силы Украины] ВСУ начали отступление постепенно со всех фронтов, где они были. Шаг за шагом мы двигаемся вперед. В украинской армии полный раздрай, вооружение, которое поступило, очень многое было уничтожено нашей авиацией, нашими ракетами. Самое главное, что западные спонсоры дали понять, что вечно так продолжаться не может, успехов нет и во что вкладываться — тоже непонятно», — сказал сенатор.

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Украинское руководство впервые с начала военного конфликта задумалось о территориальных уступках России, пишет Der Spigel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Собеседник издания отметил, что Киев пересмотрел представление о победе. «Мы думали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок не обойтись», — заявил он. Также он добавил, что сделка должна быть выгодна и российской стороне.

Источник немецкого журнала также добавил, что сейчас у ВСУ снижен боевой дух, а в украинском обществе наблюдается раскол.