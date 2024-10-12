Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 12 октября 2024Россия

В России высказались о готовности Украины к территориальным уступкам

Сенатор Джабаров: Киев думает о территориальных уступках из-за неудач на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины задумались о территориальных уступках из-за неудач на фронте, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о готовности Киева к компромиссам.

«Это связано с тем, что [Вооруженные силы Украины] ВСУ начали отступление постепенно со всех фронтов, где они были. Шаг за шагом мы двигаемся вперед. В украинской армии полный раздрай, вооружение, которое поступило, очень многое было уничтожено нашей авиацией, нашими ракетами. Самое главное, что западные спонсоры дали понять, что вечно так продолжаться не может, успехов нет и во что вкладываться — тоже непонятно», — сказал сенатор.

Что касается желания Украины начать переговоры — знаете, главное, чтобы у нас было желание начать переговоры

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Украинское руководство впервые с начала военного конфликта задумалось о территориальных уступках России, пишет Der Spigel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Собеседник издания отметил, что Киев пересмотрел представление о победе. «Мы думали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок не обойтись», — заявил он. Также он добавил, что сделка должна быть выгодна и российской стороне.

Источник немецкого журнала также добавил, что сейчас у ВСУ снижен боевой дух, а в украинском обществе наблюдается раскол.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В центре Грозного прогремел мощный взрыв на заправке. Горящая цистерна с топливом прилетела во двор жилого дома

      Премьер Польши решил сделать забор на границе с Белоруссией неприступным

      СБУ начала принудительно вывозить людей из Харьковской области

      Лидера группы «Океан Эльзы» атаковали в соцсетях после рейда ТЦК

      В России высказались о готовности Украины к территориальным уступкам

      Российские флагманские истребители прикрыли наносящую удары по ВСУ авиацию

      Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу агентства ООН

      Кандидат в президенты США Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

      В Босфоре приостановили движение судов

      Песков назвал оскорбления Путина из Вашингтона «квинтэссенцией модели» США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше