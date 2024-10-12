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09:21, 12 октября 2024Россия

В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

Садовничий: в словенском городе Копер закрыли единственный в Европе филиал МГУ
Виктор Садовничий

Виктор Садовничий. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Единственный филиал Московского государственного университета (МГУ) на территории Европы, расположенный в словенском городе Копер, образовательное учреждение ликвидировано по инициативе иностранных партнеров. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает РИА Новости.

«Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе, [теперь] нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство [российского Минобрнауки] к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — уточнил ректор.

При этом Садовничий отметил, что руководство МГУ всецело выступает за любые возможности для расширения международных контактов и сотрудничества между вузами. «Мы стараемся сотрудничать, где это возможно, и готовы к сотрудничеству, не мы выступаем с инициативой ухудшения отношений», — резюмировал он.

Ранее Садовничий сообщил, что средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на бюджет в 2024 году составил 86,1 балла, что «несколько выше», чем в прошлом году.

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