Ректор МГУ назвал средний проходной балл для поступления на бюджет

Садовничий: средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ составил 86,1

Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) на бюджет в 2024 году составил 86,1 балла, что «несколько выше», чем в прошлом году. Об этом ректор вуза Виктор Садовничий, сообщает РИА Новости.

«У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — уточнил ректор.

Из презентации Садовничего следует, что в 2023 году средний результат ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составил 84,94, а в 2022 году — 86,38 балла.

23 августа в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что ЕГЭ по биологии, географии, истории, а также базовой и профильной математике останется без изменений.

5 июня стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. 9 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Он полагает, что российские школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ.