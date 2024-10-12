Зеленский допустил совместное с Францией производство оружия на территории Украины

Зеленский: Киев и Париж обсудили совместное производство оружия на Украине

Киев и Париж на уровне министерств прорабатывают новую модель сотрудничества, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Она подразумевает создание совместных украинско-французских производств на территории Украины. «Новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — сказал Зеленский.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине военную и дипломатическую помощь. По его словам, Париж готов в очередной раз подтвердить свою поддержку Киева и его сопротивления. Макрон также отметил, что на ближайшем саммите Европейского союза одним из ключевых вопросов будет выделение финансовой помощи Украине.