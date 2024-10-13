Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области

Алаудинов: продвижение РФ в Курской области вызвало панику у ВСУ

Российское продвижение в Курской области вызвало «большую панику» у Киева, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого «серьезного удара», заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Сделали очень серьезную работу, создали очень серьезный ажиотаж у противника. Противник у нас реально в очень большой панике, потому что он получил очень серьезный удар», — сказал он. Алаудинов добавил, что российская армии двигается, закрепляется и зачищает участки. «Потихоньку наводят порядок на нашей священной земле российской», — заявил командир спецназа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области, но Киев «держит определенные рубежи»

Как сообщает издание «Страна», в Курской области российским войскам удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма», что поставило под угрозу окружения части ВСУ.