Беженка из Угледара заявила об отказе ВСУ спасать людей из-под завалов

ТАСС: ВСУ отказались спасать людей из-под завалов разрушенной девятиэтажки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались помогать жителям Угледара разбирать завалы разрушенного дома, под которыми находились люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированную из города беженку.

По словам собеседницы агентства, многоэтажный дом, куда ходили местные, чтобы поймать связь, был разрушен украинскими войсками. «В итоге люди под завалами стонали несколько дней», — рассказала она, добавив, что шесть человек спасти не удалось.

Женщина заявила, что местные жители просили ВСУ помочь убрать плиты, чтобы спасти людей, однако ВСУ им отказали.

Ранее новый командир 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины полковник Александр Охрименко объяснил попытки удерживания Угледара. «Если мы будем покидать населенные пункты, не дав мощного сражения противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах», — сказал он.