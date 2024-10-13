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15:15, 13 октября 2024Бывший СССР

Пушилин назвал последствия освобождения Дзержинска

Пушилин: освобождение Дзержинска позволит продвинуться на север ДНР

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал освобождение российской армией города Дзержинска. Об этом Пушилин заявил в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, расположенный на территории Донецкой народной республики город освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал главе ДНР об обстановке и последствия освобождения Дзержинска.

«Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики», — подчеркнул Пушилин.

Денис Пушилин отчитался о том, что ему удалось выяснить ситуацию с наличием мирного населения в городе и его морально-психологическим состоянием. По его словам, многие инфраструктурные объекты в городе уничтожены безвозвратно, в том числе здание администрации.

«Пообщался с ребятами на все темы, начиная с насущных для военных, заканчивая мечтами о мирной послевоенной жизни», — рассказал глава ДНР о встрече с военными.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что взятие Дзержинска поможет укрепить защиту Донецка. «Резервов у Киева не хватает, бои идут, наши в центре. Это тоже один из важнейших узлов их сопротивления», — заметил специалист.

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      Андрей Ставицкий
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