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17:18, 13 октября 2024Мир

Экс-генсек НАТО высказался о верной стратегии Запада в отношении России

Столтенберг: выстраивание добрых отношений с Россией — верная стратегия Запада

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Выстраивание добрых отношений с Россией после холодной войны и в текущий момент является верной стратегией Запада. Такое мнение выразил экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова передает Spiegel.

«Я по-прежнему думаю, что это было верным решением. После холодной войны было правильно попытаться улучшить отношения с Россией. На сегодня Западу следует как минимум не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание», — отметил экс-генсек.

По словам Столтенберга, в настоящее время мир столкнулся с большим количеством вызовов и стал «более непредсказуемым» в отличие от конфронтации между Западом и СССР во времена холодной войны. Он пояснил, что, несмотря на наличие войск у границ и ядерного оружия у обеих сторон, «никто не хотел рисковать и вступать в открытый полномасштабный конфликт».

11 октября стало известно, что министры обороны стран НАТО планируют в ближайшее время пересмотреть многолетнюю политику в отношении России. Сообщается, что проект будущего документа еще не подготовлен. Кроме того, некоторые члены альянса беспокоятся, что слишком агрессивная новая стратегия может послать Москве «дестабилизирующий сигнал».

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      Дарья Устьянцева
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