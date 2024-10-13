Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в насилии на вечеринке P. Diddy

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии на вечеринке Diddy

Экс-помощница американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальном насилии на совместной вечеринке со скандальным американским рэпером и продюсером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Уэста обвинили в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей экс-помощницы на вечеринке с P. Diddy (...) Пишотта, работавшая у него персональной ассистенткой в период с 2021 по 2022 год, сообщила о том, что музыкант домогался до нее на вечеринке, которая была организована Уэстом и Комбсом вместе», — передает издание.

По словам Пишотты, на вечеринке она отпила «всего несколько глотков», а чуть позже почувствовала себя «полностью дезориентированной», а на утро не могла вспомнить ничего из прошлой ночи.

Кроме того, экс-ассистентка Уэста сообщила, что незадолго до ее увольнения он признался, что у них был сексуальный контакт в то время, когда она находилась под действием наркотиков.

Ранее стало известно, что судебный процесс над P. Diddy назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Рэпера обвиняют в массе преступлений: в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.