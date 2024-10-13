Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:05, 13 октября 2024Культура

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в насилии на вечеринке P. Diddy

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии на вечеринке Diddy

Фото: @laurenpisciotta

Экс-помощница американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальном насилии на совместной вечеринке со скандальным американским рэпером и продюсером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Уэста обвинили в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей экс-помощницы на вечеринке с P. Diddy (...) Пишотта, работавшая у него персональной ассистенткой в период с 2021 по 2022 год, сообщила о том, что музыкант домогался до нее на вечеринке, которая была организована Уэстом и Комбсом вместе», — передает издание.

По словам Пишотты, на вечеринке она отпила «всего несколько глотков», а чуть позже почувствовала себя «полностью дезориентированной», а на утро не могла вспомнить ничего из прошлой ночи.

Кроме того, экс-ассистентка Уэста сообщила, что незадолго до ее увольнения он признался, что у них был сексуальный контакт в то время, когда она находилась под действием наркотиков.

Ранее стало известно, что судебный процесс над P. Diddy назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Рэпера обвиняют в массе преступлений: в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о частичном выводе ВСУ из Дзержинска в ДНР

      Российский священник увидел связь между ЛГБТ и квадробингом

      Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в насилии на вечеринке P. Diddy

      Дзюба эмоционально отреагировал на поражение Бивола от Бетербиева

      Беженка из Угледара заявила об отказе ВСУ спасать людей из-под завалов

      Появились подробности суда по делу пропавшей 14 лет назад в России девочки

      Во Львове военкомов выгнали из ресторана

      Бетербиев оценил победу над Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона

      Установлена личность найденного под завалами тела в Краснодарском крае

      В жилом доме в Уфе произошел взрыв газа с возгоранием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше