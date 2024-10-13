Глава ДНР заявил о безвозвратном уничтожении части инфраструктуры Дзержинска

Пушилин: часть объектов инфраструктуры Дзержинска безвозвратно уничтожена

Часть объектов инфраструктуры Дзержинска безвозвратно уничтожена. Об этом написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — говорится в публикации.

Он также рассказал, что в Дзержинске состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали частичный отвод войск из Дзержинска. Украинские военные выводят свои подразделения из города малыми группами.