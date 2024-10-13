Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 13 октября 2024Бывший СССР

Глава ДНР заявил о безвозвратном уничтожении части инфраструктуры Дзержинска

Пушилин: часть объектов инфраструктуры Дзержинска безвозвратно уничтожена

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Часть объектов инфраструктуры Дзержинска безвозвратно уничтожена. Об этом написал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — говорится в публикации.

Он также рассказал, что в Дзержинске состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали частичный отвод войск из Дзержинска. Украинские военные выводят свои подразделения из города малыми группами.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Умер известный олигарх из 90-х Александр Смоленский. Он создал банк «Столичный» и помогал переизбраться Ельцину

      В России назвали козырь «Грузинской мечты» на предстоящих выборах

      Иностранный футболист ЦСКА рассказал о странной черте россиян

      Российская авиация нанесла удар по ВСУ в курском приграничье

      Два ребенка пострадали на съемках фильма «Василий Теркин»

      Житель Уфы хотел избавиться от соседа и подстроил взрыв газа

      Экс-генсек НАТО высказался о верной стратегии Запада в отношении России

      Российский дрон точным сбросом уничтожил оставленный ВСУ минный шлагбаум и попал на видео

      Уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата

      Глава ДНР заявил о безвозвратном уничтожении части инфраструктуры Дзержинска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше