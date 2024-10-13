Стало известно о частичном выводе ВСУ из Дзержинска в ДНР

ТАСС: ВСУ начали частичный отвод войск из Дзержинска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод войск из Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские военные выводят свои подразделения из города малыми группами.

25 сентября ВСУ вывели часть группировки из Угледара в ДНР. Оставшиеся военные рассредоточились по городу, сидя в укрытиях. Уже 3 октября Армия России заняла Угледар. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».