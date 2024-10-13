Харрис обвинила Трампа в сокрытии данных о его здоровье

Харрис обвинила Трампа в сокрытии от общественности данных о его здоровье

Вице-президент США и кандидат на пост президента страны от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа за то, что он не публикует результаты своих медицинских обследований. Ее слова приводит ТАСС.

Харрис обвинила Трампа в сокрытии от общественности данных о его здоровье, выступая перед журналистами на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

«Очевидно, что его команда, по крайней мере, не хочет, чтобы американцы видели, кто он такой. Мне ясно, что он и его команда не хотят, чтобы американцы действительно увидели, что он делает и подходит ли он для того, чтобы быть президентом», — подчеркнула она.

Кандидат на пост главы государства отказалась строить предположения о здоровье Трампа. Она предложила публике понаблюдать за митингами своего соперника и судить самостоятельно.

Ранее в США обеспокоились умственными способностями Трампа. Об этом написала газета The New York Times (NYT).