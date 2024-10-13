Харрис раскритиковала Трампа из-за медицинских обследований

Харрис раскритиковала Трампа за то, что он давно не публикует данные о здоровье

Кандидат в президенты США от Демократической партии раскритиковала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа за то, что он давно не публикует результаты медицинских обследований. Об этом пишет ТАСС.

«Очевидно, что его команда, по крайней мере, не хочет, чтобы американцы видели, кто он такой», — заявила Харрис.

По ее мнению, Трамп и его команда не хотят, чтобы «американцы действительно увидели, что он делает и подходит ли он для того, чтобы быть президентом». Она отказалась строить предположения о здоровье Трампа.

При этом Харрис не ответила и на вопрос о том, считает ли она, что острота ума республиканца снизилась.

Ранее журналисты New York Times заявили, что в случае победы Трамп займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойств». Издание указывает на связанные с сердцем риски, возможные последствия июльского покушения, снижение умственных способностей, естественное для возраста.