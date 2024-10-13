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15:21, 13 октября 2024Мир

«Хезболла» обвинила Израиль в применении кассетных бомб

«Хезболла» сообщила о применении Израилем кассетных бомб на юге Ливана

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» обвинило Израиль в применении кассетных бомб на юге Ливана. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает ТАСС.

Организация сообщила, что в первой половине дня израильские ВВС нанесли серию интенсивных ударов по ряду населенных пунктов, отмечается, что кассетные боеприпасы применялись при бомбардировках поселков Ханин и Эт-Тейри. В организации напомнили, что подобные бомбы запрещены подписанной в 2008 году международной конвенцией.

«Это новое варварское преступление против ливанского и палестинского народов, которое стало возможным по причине неспособности международного сообщества остановить израильскую агрессию», — заявили в организации.

В западном секторе ливанского юга продолжаются ожесточенные бои в ходе которых войска Израиля пытаются вытеснить отряды «Хезболлы» из холмистой местности.

12 октября движение «Хезболла» атаковало штаб военного округа Армии обороны Израиля в Цфате на севере Израиля.

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      Владимир Седов
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