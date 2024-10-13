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20:11, 13 октября 2024Экономика

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Москвы

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве 14 октября

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По прогнозам синоптиков, 14 октября в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства столицы в Telegram.

«С 09:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», — говорится в публикации. Кроме того, экстренное предупреждение жители столицы получили от МЧС.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в понедельник, 14 октября, москвичей ждет погружение в глубокую осень.

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      Екатерина Подвигина
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