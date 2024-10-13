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23:06, 13 октября 2024Мир

Медведев пригрозил Польше новым разделом

Медведев напомнил о разделе Польши из-за слов об ударе по Санкт-Петербургу

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Польше новым разделом. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал высказывание польского генерала Раймунда Анджейчака, который пригрозил России ударом по Санкт-Петербургу в случае перехода Российской армией границы с Литвой. Медведев, в свою очередь, призвал военачальника «не будить зверя».

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — высказался Медведев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал угрозы Польши атаковать Петербург провокацией. По его словам, западным политикам следует изменить свою риторику в пользу построения нового многополярного мира с учетом интересов всех государств.

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      Артём Верейкин
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