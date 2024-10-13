Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:42, 13 октября 2024Экономика

Москвичам назвали дату первого снега

Первый снег в Москве выпадет 14 октября

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Первый снег в Москве выпадет в понедельник, 14 октября. Такую дату назвал комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram.

По прогнозам синоптиков, с 9:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Кроме того, москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 15 метров в секунду.

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, в том числе не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется в начале декабря. При этом он отметил, что «первая репетиция зимы» с мокрым снегом, который через несколько часов растает, может произойти в ближайшие вторник и среду, 15 и 16 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео из окопа. Он обращался к близким на русском языке

      На Украине раскрыли размер взяток за освобождение от мобилизации

      В Северной Корее приказали привести в готовность артиллерию на границе

      В силовых структурах ДНР раскрыли подробности штурма Угледара

      В России сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

      Бывшая жена Бивола высмеяла поражение боксера от Бетербиева

      Суд арестовал счета бросившего младенца в снег блогера

      В Киеве увидели в Зеленском угрозу для мира

      Под известной российской телеведущей сломался стул в прямом эфире

      Москвичам назвали дату первого снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше