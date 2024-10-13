Москвичам назвали дату первого снега

Первый снег в Москве выпадет 14 октября

Первый снег в Москве выпадет в понедельник, 14 октября. Такую дату назвал комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram.

По прогнозам синоптиков, с 9:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Кроме того, москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 15 метров в секунду.

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, в том числе не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется в начале декабря. При этом он отметил, что «первая репетиция зимы» с мокрым снегом, который через несколько часов растает, может произойти в ближайшие вторник и среду, 15 и 16 октября.