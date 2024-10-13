Нетаньяху потребовал от ООН вывести контингент из Ливана

Нетаньяху потребовал от генсека ООН Гутерриша вывести контингент из Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческий контингент из южного Ливана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», — сказал глава правительства. Он добавил, что данная мера направлена «ради собственной безопасности» миротворческих сил, так как, по его словам, они могут стать участником конфликта Израиля с шиитским движением «Хезболла».

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергает миротворцев ООН опасности, разместив свои позиции рядом с миссией ООН на время сухопутной операции против сил движения «Хезболла» в Ливане.

Представители Временных силы ООН в Ливане подчеркнули, что Израиль призвал миротворцев передислоцироваться перед началом операции. Однако он получил отказ, и теперь проблема обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.