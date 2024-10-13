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01:52, 13 октября 2024Мир

В Пентагоне высказались о возможном размещении THAAD в Израиле

Пентагон: решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет

Фото: Globallookpress.com

США еще не приняли решения о возможном размещении в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со стороны Ирана, заявил официальный представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства прокомментировал информацию о возможном появлении американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Израиле.

«Решение на данный счет еще не принято», — высказался он.

Накануне, 12 октября, стало известно, что США разместят в Израиле THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана. Системы будут эксплуатироваться американскими солдатами на территории Израиля.

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      Марина Совина
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