В Пентагоне высказались о возможном размещении THAAD в Израиле

Пентагон: решения о размещении в Израиле комплексов THAAD пока нет

США еще не приняли решения о возможном размещении в Израиле противоракетных комплексов THAAD в целях перехвата баллистических ракет со стороны Ирана, заявил официальный представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства прокомментировал информацию о возможном появлении американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Израиле.

«Решение на данный счет еще не принято», — высказался он.

Накануне, 12 октября, стало известно, что США разместят в Израиле THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана. Системы будут эксплуатироваться американскими солдатами на территории Израиля.