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00:10, 13 октября 2024Россия

Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах

Путин: Россия восстановит все разрушенное в новых и приграничных регионах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер выразил «особые слова признательности» аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также Курской, Белгородской, Брянской областей. Путин заявил, что аграрии, «несмотря на все испытания», трудятся с полной отдачей.

«Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим всё, что было разрушено и повреждено. И конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией», — сказал российский президент.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил суммарный ущерб местным аграриям от регулярных обстрелов ВСУ в десятки миллиардов рублей. К середине сентября 2024 года, по его данным, в восьми приграничных районах пострадали в общей сложности 94 местных агропредприятия. В результате уборочные работы в этом сельхозгоду не удастся завершить на площади 160 тысяч гектаров, добавил он.

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      Сергей Грехов
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