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01:39, 13 октября 2024Мир

Раскрыт план подготовки ХАМАС перед атакой на Израиль

WP: ХАМАС изучило более 17 тысяч фотографий перед атакой на Израиль в 2023 году

Фото: Ammar Awad / Reuters

Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разрабатывало три варианта нападения, проанализировав более 17 тысяч фотографий. Об этом сообщает издание Washington Post (WP) со ссылкой на документы.

«Планы атаки были основаны на "огромной базе данных", включающей более 17 тысяч фотографий — от спутниковых снимков до фотографий израильских городов и пейзажей», — отмечает издание.

Также уточняется, что фотографии были сделаны с помощью беспилотных камер или взятых из социальных сетей. ХАМАС описало три возможных вектора атаки, а также предложило тактики, которые позволяют обмануть сотрудников израильских служб безопасности и дезориентировать их.

«Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы 7 октября», — отмечает WP.

Ранее агентство Associated Press выяснило, что США потратили рекордную сумму в размере не менее 17,9 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе, ставшая причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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