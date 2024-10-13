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15:30, 13 октября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о прорыве Российской армией линии фронта в Запорожской области

Рогов: армия России прорвала линию обороны в Запорожской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России прорвала линию обороны в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

После прорыва российские военнослужащие водрузили российский флаг над северной окраиной села Левадное, отметил он.

Попытки украинских войск вернуть утраченные позиции не принесли результатов. Противник «был уничтожен на подступах», — добавил Рогов.

Ранее Минобороны России раскрыло потери украинских войск в Курской области. По данным военного ведомства, потери противника составили за сутки более 300 человек.

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      Алан Босиков
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