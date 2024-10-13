Российские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении склада украинских беспилотников

Российские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 13 октября, в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, помимо склада с беспилотниками были уничтожены три автомобиля, два 152-милиметровых орудия Д-20 и две 122 миллиметровые гаубицы Д-30. За сутки потери ВСУ составили порядка 40 человек. На Липцовском и Волчанском направлениях было нанесено поражение украинской 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады теробороны.

12 октября сообщалось, что в ДНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных после сброса листовок.