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12:31, 13 октября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении склада украинских беспилотников

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 13 октября, в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, помимо склада с беспилотниками были уничтожены три автомобиля, два 152-милиметровых орудия Д-20 и две 122 миллиметровые гаубицы Д-30. За сутки потери ВСУ составили порядка 40 человек. На Липцовском и Волчанском направлениях было нанесено поражение украинской 57-й мотопехотной бригады и 129-й бригады теробороны.

12 октября сообщалось, что в ДНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных после сброса листовок.

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      Владимир Седов
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