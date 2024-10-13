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12:32, 13 октября 2024Россия

Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

Минобороны: армия России нанесла удар по военному аэродрому ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по военному аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

По данным военного ведомства, удар по инфраструктуре аэродрома был нанесен оружием большого радиуса действия.

Помимо этого, за минувшие сутки были поражены склады беспилотников ВСУ и места сосредоточения живой силы и военной техники противника в 138 районах.

13 октября Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над селом Михайловкой в Донецкой народной республике. Михайловка входит в состав городского округа Донецк.

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      Алан Босиков
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