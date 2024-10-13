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16:46, 13 октября 2024Спорт

Сборная Кубы по футболу захотела провести реванш с командой России

Сборная Кубы по футболу захотела провести реванш с командой России в 2025 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сборная Кубы по футболу захотела провести матч-реванш с национальной командой России. Об этом рассказал директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс, слова которого приводит Sport24.

Эрранс заявил, что проведение ответного матча на Кубе будет возможно в 2025 году. «Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты Международной федерации футбола (ФИФА)», — отметил он.

Первая встреча сборных прошла 20 ноября 2023-го в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила Кубу со счетом 8:0.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Дарья Коршунова
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