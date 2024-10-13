Сийярто оценил визит Зеленского на оружейный завод в США

Сийярто призвал США оценивать влияние визита Зеленского на завод на выборы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на скрэнтонский оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто оценил визит Зеленского на оружейный завод в США и призвал американцев решать, оказал ли влияние этот приезд политика на грядущие выборы президента страны.

«Это американским гражданам судить, является это вмешательством или чем-то еще», — ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.

Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Некоторые конгрессмены-республиканцы сочли это событие стратегической ошибкой.