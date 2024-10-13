Сотрудники ТЦК пришли с проверкой на украинский курорт и попали на видео

Сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата) заметили на крупнейшем украинском горнолыжном курорте Буковель. Соответствующую видеозапись опубликовало издание «Страна» в Telegram.
На кадрах видно, как сотрудники в военной форме подходят к отдыхающих и останавливают их. Затем украинцев просят предъявить документы.
Данные о появлении сотрудников ТЦК в Буковеле появились 12 октября, отмечает издание.
Ранее украинские военкомы провели рейд по ночным клубам Львова. В ходе мероприятий сотрудники применили силу к мужчинам призывного возраста. Было опубликовано видео, на котором один из посетителей заявляет, что его избили.