Сотрудники ТЦК пришли с проверкой на украинский курорт и попали на видео

«Страна»: сотрудников ТЦК заметили на украинском курорте Буковель

Сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата) заметили на крупнейшем украинском горнолыжном курорте Буковель. Соответствующую видеозапись опубликовало издание «Страна» в Telegram.

На кадрах видно, как сотрудники в военной форме подходят к отдыхающих и останавливают их. Затем украинцев просят предъявить документы.

Данные о появлении сотрудников ТЦК в Буковеле появились 12 октября, отмечает издание.

Ранее украинские военкомы провели рейд по ночным клубам Львова. В ходе мероприятий сотрудники применили силу к мужчинам призывного возраста. Было опубликовано видео, на котором один из посетителей заявляет, что его избили.