Стало известно об автопарке арестованного замглавы АСВ Попелюха

Дорогую недвижимость и автопарк нашли у арестованного замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха и его родственников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, у отца, жены и сына-студента чиновника обнаружили семь автомобилей марок Volkswagen, Range Rover и Mercedes-Benz. При этом на самого Попелюха зарегистрирован мотоцикл Yamaha XV19C Raider.
Также замглавы АСВ владеет несколькими квартирами в Москве общей оценочной стоимостью около 150 миллионов рублей и домом на участке 30 соток.
Александра Попелюха арестовали 10 октября. Перед этим в офис агентства пришли сотрудники ФСБ России.