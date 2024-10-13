Стало известно об автопарке арестованного замглавы АСВ Попелюха

У арестованного замглавы АСД Попелюха нашли автопарк и дорогую недвижимость

Дорогую недвижимость и автопарк нашли у арестованного замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха и его родственников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у отца, жены и сына-студента чиновника обнаружили семь автомобилей марок Volkswagen, Range Rover и Mercedes-Benz. При этом на самого Попелюха зарегистрирован мотоцикл Yamaha XV19C Raider.

Также замглавы АСВ владеет несколькими квартирами в Москве общей оценочной стоимостью около 150 миллионов рублей и домом на участке 30 соток.

Александра Попелюха арестовали 10 октября. Перед этим в офис агентства пришли сотрудники ФСБ России.