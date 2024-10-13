Стало известно об ухудшении состояния актера Ливанова

У актера Ливанова загноилась рана после удаления тромба

У актера Василия Ливанова загноилась послеоперационная рана. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба: у него загноилась послеоперационная рана», — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что это может быть опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями. Сотрудники больницы делают все необходимое, что исключить угрозу для жизни артиста.

Актер попал в НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября с инсультом. Перед госпитализацией он жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли. Позже, во время операции, у него остановилось сердце, но врачи смогли стабилизировать состояние.

12 октября Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время. Врачи оценили состояние народного артиста РСФСР как среднее. 89-летний актер все еще подключен к ИВЛ, а для его лечения добавили сильнодействующий антибиотик, чтобы снизить риск внутрибольничной инфекции.